Balingen Der Fußballbezirk Zollern informiert

Erdinger Ü40-Cup. DasQualifikationsturnier für den Erdinger Ü40-Cup im Bezirk Zollern findet am Samstag, 17. Juni, auf dem Sportgelände in Heinstetten statt. Neben dem Gastgeber spielen noch der TSV Benzingen, TSV Nusplingen und FC Stetten-Salmendingen um den Turniersieg, der die Qualifikation für die Teilnahme auf WFV-Ebene bedeutet. Die Spiele dauern zwei Mal 10 Minuten und beginnen um 16 Uhr.

Kurzschulung "Bleib im Spiel". Unter dem Motto "Bleib im Spiel" findet am Freitag, 30. Juni, ab 18 Uhr im Vereinsheim der Spvgg. Leidringen eine Kurzschulung für Jugendleiter, Betreuer, Übungsleiter und Trainer statt. Sie sollen für ihre Arbeit mit jugendlichen Fußballern der Altersklassen 13 bis 19 Jahren geschult werden. Gemeinsam wird erarbeitet, wie es gelingen kann, dass sich Jugendliche mit ihrem Verein identifizieren und sich für das Erreichen von sportlichen und sozialen Zielen in ihrem Verein engagieren. Besondere Berücksichtigung finden die altersbedingten Entwicklungen und die damit verbundenen Aufgaben und Bedürfnisse der Jugendlichen. Die Förderung von Verantwortungsübernahme, Selbstbewusstsein und sozialer Kompetenz der Jugendlichen soll dazu beitragen, dass sich Jugendliche verstärkt mit ihrem Verein identifizieren und weiterhin dem Fußballspiel erhalten bleiben. Referent ist Claus Ulmer. Anmeldungen sind an den Referenten für Bildung und Qualifizierung im Bezirk Zollern, Wolfgang Schlude, telefonisch 07577/92 53 44 oder per Email an zollern-bbq@online.de zu richten.

Schulung für Turnieraufsichten. In der punktspielfreien Zeit veranstalten wieder mehrere Vereine Privatpokalturniere im Aktivenbereich. Jeder Verein, der ein Fußballturnier ausrichtet, ist verpflichtet, bei einem Turnier eines anderen Vereins eine geschulte Turnieraufsicht zu stellen. Die dafür notwendige Schulung findet am Sonntag, 18. Juni, um 10.30 Uhr im Sportheim der TSG Balingen statt. Bezirksvorsitzender Wolfgang Haug lädt alle Vereine dazu ein, Anmeldungen sind bei ihm möglich.