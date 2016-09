Balingen Der Fußballbezirk Zollern informiert

A- und B-Junioren Bezirkspokal 2016/2017.Im Sportheim des FC Grosselfingen wurden die Bezirkspokal-Begegnungen der A-und B-Juniorenf für den Wettbewerb 2016/2017 ausgelost. Beide

Altersklassen beginnen den Wettbewerb gemeinsam

mit dem 1. Spieltag am Mittwoch, 5. Oktober, um 18.00 Uhr. Die zweite Runde wird am Mittwoch, 19. April, gespielt. Mannschaften der Leistungsstaffel haben in allen Begegnungen Heimrecht.