Balingen Der "alte Hase" ist noch gut in Schuss

Das Sportschießen erfordere neben der nötigen Kontrolle über den eigenen Puls vor allem auch körperliche Fitness. "Da ist 60 Minuten am Stück volle Konzentration gefragt", erklärt Michelmann. Besonders in der immer wichtiger werdenden Jugendförderung im Schützensport sei das sichtbar: "Da werden schon die jungen Leute sportlich richtig fit gemacht."

Welchen hohen Wert das Sportschießen gerade für Jugendliche haben kann, weiß der Bundesbankbeamte, der ursprünglich aus Norddeutschland kommt, seit drei Jahren in Frommern wohnt und sich auch in seinen Vorgängervereinen schon um junge Menschen gekümmert hat: "Vielen hilft der Sport, die Konzentration zu fördern. Ich habe schon erlebt, dass Kinder, die Probleme in der Schule hatten, sich später auch beim Lernen über immer längere Phasen konzentrieren konnten."

Trotz einiger berufsbedingter Pausen ist Michelmann ein Vollblut-Schütze: Als Sohn eines Sportschützen, der heute über 80 Jahre alt sei und immer noch erfolgreich an Meisterschaften teilnehme, sei er mit 14 Jahren in seinen ersten Schützenverein eingetreten.

Inzwischen schießen auch seine Kinder im Alter von 14 und 17 Jahren bei Meisterschaften mit. Mit ihnen stellt er beim Marathon-Schießen in Roßwangen Ende dieses Monats eine Dreier-Mannschaft des SV Frommern. "Darauf freuen wir uns alle schon riesig." Als Soldat der Luftwaffe kam Michelmann in den 1980er- und 1990er-Jahren nicht mehr dazu, dem Sport nachzugehen – unter anderem war er in den USA, in der Türkei und in Griechenland stationiert. Doch den Draht zum Sportschießen verlor er nie. Nach verschiedenen Stationen in Baden-Württemberg zog er 2014 nach Frommern zu seiner Partnerin.

"Mein Wunsch war immer, wieder einem Verein beizutreten, wenn ich zur Ruhe komme." Dann schaute er sich den Frommerner Schützenverein an und fühlte sich gleich wohl: "Schon diese wunderschöne Lage des Vereinsheims hat mir gefallen", sagt Michelmann, "außerdem passen hier das Sportliche und das Gesellige sehr gut zusammen."

In dieser Atmosphäre lässt es sich offenbar auch gut trainieren: Für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert hat sich Michelmann 2016 bei den Württembergischen Meisterschaften im Kleinkaliber auf 100 Metern und mit dem Luftgewehr, wo er jeweils den ersten Platz belegt hatte.

Die Sportlerehrung findet heute um 18.30 Uhr in der Stadthalle in Balingen statt.