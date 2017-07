Balingen Deponie künftig auch für Bauschutt

Balingen-Weilstetten (gu). Die Erddeponie "Hölderle" soll an den Landkreis zurückgegeben werden. Der möchte in einem Teilbereich eine Deponie der Klasse eins (DK1) einrichten, wo auch Bauschutt angenommen wird. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat am Mittwoch einstimmig für die Rückübertragung an den Landkreis gestimmt.