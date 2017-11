Balingen Demografische Entwicklung, Bevölkerungsstruktur, Bildungsangebote

Ein Problem, das durch die demografische Entwicklung noch verschärft wird: Nicht jeder Ausbildungsplatz in Industrie, Handel und Handwerk kann derzeit besetzt werden. Auf 1465 gemeldete Ausbildungsstellen entfielen in diesem Jahr nur 1053 Bewerber. Die 96 allgemeinbildenden Schulen im Zollernalbkreis wurden im vergangenen Jahr von 18 400 Schülern besucht; 6200 Kinder wurden in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege betreut. Bei mehr als einem Drittel der Schulanfänger wurde intensiver Sprachförderbedarf festgestellt. Das liegt deutlich über dem Landeswert von 26,5 Prozent, der für Baden-Württemberg ermittelt worden ist. Auffälligkeiten in der Grobmotorik-Entwicklung zeigen 38,1 Prozent der Kinder bei der Einschulungsuntersuchung; der landesweite Durchschnitt liegt bei 27 Prozent. Eine visuomotorische Störung (Koordination von visueller Wahrnehmung und Bewegungsapparat, etwa Auge-Hand-Koordination) weisen 12,5 Prozent der Vier- bis Fünfjährigen auf, der landesweite Durchschnitt liegt bei 8,5 Prozent.