Balingen Dem Kaiser nahm er die Beichte ab

Er war Prior des Freiburger Kartäuser-Klosters, er hat die Wissenschaft maßgeblich beeinflusst, und er ist in Balingen geboren: Gregor Reisch. Dass er in Balingen in Vergessenheit geraten ist, kann Hilmar Hahn nicht verstehen. Er hat sich vorgenommen, dies zu ändern.

Balingen. Reisch, der um das Jahr 1470 in Balingen geboren wurde und seine Kindheit verbrachte, war für Hahn auch lange Zeit kein Begriff. Das änderte sich, als ihn der Freund seiner Tochter, ein promovierter Kunsthistoriker, auf die Bedeutung des Humanisten und Zeitgenossen Luthers aufmerksam machte.

Nach Recherchen im Internet und in Bibliotheken war der 76-jährige Balinger geradezu fasziniert von der Person Reisch. Hahn weiß nun, dass Gregor Reisch einer der bekanntesten Exponenten der Freiburger Kartäuser und sogar Beichtvater von Kaiser Maximilian I. war. Der Hobby-Historiker erfuhr zudem, dass Reisch als Hochschullehrer einen ungeheuren Einfluss auf die Wissenschaft hatte, und zwar mit seiner "Margarita Philosophica", eine Enzyklopädie, in der er das gesamte menschliche Wissen des späten Mittelalters aufnahm und damit die Wissenschaft neu strukturierte.