Balingen Dem Harzverbot getrotzt

Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die Füchsinnen eine sehr starke Leistung. Vor allem in der Abwehr zeigte sich der TVW im Vergleich zu den vergangenen Spielen stark verbessert. Das war die Grundlage für den ersten Sieg. "Wir haben wieder mehr Druck auf den Gegner aufgebaut. Jede Spielerin hat sich voll reingeworfen und für die Mannschaft gekämpft", freute sich Beutter. So machten die Burlafingerinnen viele Fehler in der Offensive, warfen den Ball häufig am Tor vorbei oder übergaben ihn an den TVW.

Nach einer Auszeit in der 49. Minute hatten die Füchsinnen ihre stärkste Phase. Kurz darauf wurde SG-Spielerin Carolin Luxenhofer für zwei Minuten vom Platz geschickt. Sara Heinzler und Carina Zanger nutzten die Überzahlsituation aus und trafen zum 17:21 (52.). Durch einen weiteren Doppelschlag von Amelie Klaiber und Zanger zog der TVW auf 17:23 davon. SG-Trainer Joachim Emmerich versuchte zu retten, was zu retten war, und nahm eine Auszeit. Die ließ die TVW-Spielerinnen jedoch völlig kalt. Gabriela Nadj, Vivian Schäfer und erneut Zanger machten innerhalb von zwei Minuten den 7:0-Lauf und damit den ersten Sieg perfekt.

"Nachdem wir uns Ende der ersten Halbzeit eine Zwei-Tore-Führung erarbeitet haben, haben wir in der Pause gesagt, jetzt wollen wir den Sieg einfach", erklärte Isabell Beutter. Besonders erfreulich aus ihrer Sicht war auch, dass die Mannschaft in der Offensive extrem variabel agierte und die Torausbeute der Spielerinnen sehr ausgeglichen war. "Wenn wir so weiterspielen, werden diese beiden Punkte nicht die letzten gewesen sein", sagte Beutter und freute sich, dass der Knoten nun endlich geplatzt ist: "Das Selbstvertrauen ist wieder da, das hat man gespürt. Der Sieg war sehr wichtig für den Kopf. Jetzt wissen wir, dass wir auch in dieser Liga gewinnen können." TV Weilstetten: Dawinja Falter; Carina Zanger (7/1), Luisa Haug, Verena Pagalies (1), Sara Heinzler (5), Amelie Klaiber (4), Hanna Bohn, Grit Herre, Yvonne Lederer, Sonja Maute (4), Gabriela Nadj (2), Vivian Schäfer (5).