Zehn Stunden mit Bus, Bahn und noch einmal Bus – dann war die offizielle Gruppe aus Balingen am Freitag in der Partnerstadt Royan angekommen. Der Empfang im Palais de Congres fiel freundlich aus. Begrüßt wurden die 52 Gäste aus Balingen mit Oberbürgermeister Helmut Reitemann (Zweiter von rechts) an der Spitze vom neuen Bürgermeister Patrick Marengo (am Pult) mit launigen Worten, der auch auf die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft und die Partnerschaft abhob. Ein großes Programm erwartet die Gäste. Am Samstag geht es nach Bordeaux, am Abend ist ein Freundschaftsfest geplant, und am Sonntag finden die Arbeitsbesprechung im Rathaus und der große Freundschaftsabend im Palais de Congres statt. Am Montag wird eine Weinkellerei besichtigt, ehe es wieder auf die lange Heimfahrt geht. Diesmal ist die Balinger Delegation kleiner, weil die Jugendmusikschule separat fährt, die TSG-Fechter sich mit ihren Partnern nicht verständigen konnten und Handballer aus Streichen und Pfadfinder aus Frommen nicht dabei sind. Foto: Ungureanu