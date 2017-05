Balingen Das Ziel: politische und soziale Freiheit

Georg Herwegh besuchte 1829 zunächst das Gymnasium in Stuttgart, doch seine Mutter brachte ihn möglicherweise wegen der schwachen Gesundheit oder wegen Problemen in der Ehe in ihre Heimatstadt Balingen. Georg Herwegh wurde zu Lateinlehrer Imanuel Knoll in Pension gegeben. In der "Krottengrabenschule", die am Platz vor der heutigen Bibliothek stand, begegnete er späteren Freiheitskämpfern der 1848er-Revolution: Jakob Huzel aus Balingen und Gottlieb Rau aus Dürrwangen.

Ende Dezember 1830 wurde er von einer schweren Nervenkrankheit mit Krämpfen, dem sogenannten Veitstanz, befallen. Am 31. Januar 1831 starb die Balinger Großmutter. Wahrscheinlich hat die Mutter Georg Herwegh nach der Beerdigung mit nach Stuttgart genommen. Trotz der überstandenen Krankheit bestand Georg das Landexamen in Stuttgart und durfte das Seminar in Maulbronn besuchen. Die Ehe der Eltern wurde 1832 geschieden. Catharina Herwegh lebte in Stuttgart vermutlich in bescheidenen Verhältnissen. 1835 erhielt Georg Herwegh ein Stipendium für das Theologiestudium, wurde jedoch aus disziplinarischen Gründen aus dem Stift verwiesen. Nach kurzem Jurastudium arbeitete er 1837 als Redakteur und Übersetzer.

1838 wurde er zum Wehrdienst eingezogen. Das widersprach seinen freiheitlichen Ideen und führte 1839 zur Flucht in die Schweiz. Nachdem Herwegh seine "Gedichte eines Lebendigen" veröffentlicht hatte, reiste er 1842 gefeiert durchs Deutsche Reich – ohne Württemberg. In Berlin lernte er die von seinen Gedichten begeisterte Republikanerin Emma Siegmund kennen, die aus einer wohlhabenden Familie stammte. Sie verlobten sich. Herwegh wurde kurz darauf wegen seiner politischen Aussagen aus Preußen ausgewiesen und war auch in Zürich unerwünscht. Schließlich konnte er sich im Kanton Basel-Land(schaft) ins Bürgerrecht einkaufen.

Das Paar ließ sich nach der Hochzeit in Paris nieder und lebte von den Zuwendungen von Emmas Vater und von den Dichterhonoraren. Von Paris aus versuchte das Ehepaar auf die dortige Februarrevolution von 1848 hin mit einer "Deutschen Legion" von Arbeitern, dem Revolutionär Friedrich Hecker in Baden vergeblich zu Hilfe zu eilen. Paris, Genf, Nizza und Zürich waren die nächsten Stationen. Herwegh war mit bekannten Persönlichkeiten befreundet. Zahlreiche seiner Gedichte wurden vertont unter anderem von Franz Liszt.

Als im Februar 1855 Herweghs Mutter in Balingen bei ihrem Bruder, dem Wundarzt Wilhelm Märklin, starb, war es dem Dichter nicht möglich, zur Beerdigung zu kommen, da er sonst verhaftet worden wäre. Seine Tante Magdalena brachte die 94 Gulden Ertrag aus der Versteigerung des Hausrats persönlich zu Georg Herwegh nach Zürich. Der Hinweis auf die gegenseitige Unterstützung von Mutter und Kindern lassen vermuten, dass sich alle geholfen haben und wohl alle in gewissen Geldschwierigkeiten steckten.

Schon seit 1849 hatten sich Georg Herweghs finanzielle Probleme verschärft, da die Zuwendungen aus Emmas Familie kleiner wurden. Die Schulden waren immens, so dass 1866 Bibliothek, Gemälde und Hausrat in Zürich versteigert wurden und das Paar nach Baden-Baden übersiedelte. Die Geldschwierigkeiten hielten an, doch das Ehepaar wollte sich nicht in seiner Gesinnung verbiegen lassen.

Der Dichter starb am 7. April 1875 an einer Lungenentzündung im Alter von 58 Jahren in Baden-Baden. Er wurde im schweizerischen Liestal in "freier, republikanischer Erde" begraben.