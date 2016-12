Balingen Das Weihnachtsfest – fast wie immer

Im Januar formuliert ein Ausschuss den Ausschreibungstext

Daher hofft sie, dass die Pfarrer-Nachfolge möglichst schnell geklärt wird. Anfang des kommenden Jahres ist eine Besetzungssitzung terminiert, bei dem die Mitglieder des Kirchengemeinderats sowie jeweils ein Mitglied des Gesamt-Kirchengemeinderats und des Bezirksausschusses den Ausschreibungstext formulieren. "Wir wünschen uns zum Sommer eine Entscheidung", so Thumm weiter.

Wer auf Pfarrer Ewald Ginter folgt, der im Oktober die katholische Kirchengemeinde Frommern-Roßwangen nach 19 Jahren verlassen hat und ab Februar die Gemeinden Wehingen, Deilingen und Gosheim seelsorgerisch betreut, steht bereits fest. Niemand. Denn seine Stelle wird nicht mehr besetzt. Stattdessen beginnt im Januar in der Seelsorgeeinheit Balingen, zu der auch die Heilig-Geist-Gemeinde in Balingen gehört, der pastorale Mitarbeiter und Priester Hyginus Eke. Der Nigerianer ist derzeit noch in der Seelsorgeeinheit Leintal tätig.

An den Feiertagen übernimmt Pfarrer Wolfgang Braun die Gottesdienste. "Wir sind damit ausreichend bedient", hält die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats Loretta Harke fest und freut sich, dass Weihnachten wie in den vergangenen Jahren gefeiert werden kann. Auch für sie, die schon mehr als zehn Jahre stellvertretende Vorsitzende ist, ist der Weggang des Pfarrers mit Mehrarbeit verbunden. Doch wie bei Kollegin Beate Thumm erhält sie vielfältige Unterstützung von den Mitarbeitern: "Wir sind eine harmonische Gruppe." Trotz aller zusätzlichen Arbeit freuen sich beide auf die anstehenden Feiertage, "weil sie einfach etwas Besonderes sind", wie Thumm betont.