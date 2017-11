Balingen Das Thermometer steigt über 20 Grad

Das letzte Monatsdrittel war wieder etwas wechselhafter. Erneut kam Regen und Wind auf. Sturmtief "Herwart" verschonte die Region. Am 25. und 26. Oktober gab es nochmals zwei Tage mit mehr als 20 Grad. Danach sollte es aber mit der Temperatur steil nach unten gehen. Am 30. Oktober wurde dann der erste Frosttag registriert – minus 2,8 Grad am Boden und minus 1,2 Grad in der Luft, minus 4,2 Grad am Boden und minus 2,9 Grad in der Luft waren es am 31. Oktober. Damit endete die frostfreie Zeit, die in diesem Jahr vom 25. April bis 29. Oktober, also 188 Tage, dauerte. Der Durchschnitt der frostfreien Zeit ist 170 Tage.

Im Oktober kamen neun Regentage zusammen. Geschneit hat es auf Stationshöhe nicht. Nebeltage gab es auf Stationshöhe keine, und der Wind frischte an sechs Tagen bis auf Windstärke sechs auf. Alle angeführten Werte wurden in Heselwangen auf 573 Meter über dem Meer registriert.