Balingen Das pädagogische Konzept

Die Klassen fünf und sechs bilden nun die Orientierungsstufe. Die Schüler werden wie zuvor nach dem Realschul-Niveau unterrichtet.

Zur Förderung der Schüler stehen an der Balinger Realschule jeder fünften und sechsten Klasse vier Pool-Stunden zusätzlich zur Verfügung. Diese werden so genutzt, dass in den Kernfächer Deutsch, Mathe und Englisch ein zusätzlicher Lehrer in einer Stunde am normalen Unterricht teilnimmt. Die beiden Pädagogen haben dadurch zum Beispiel die Möglichkeit, die Klasse aufzuteilen und auf die Gruppen gezielter einzugehen. Ein weiteres Förderangebot ist die Lernberatung für jeden Schüler zwei- oder dreimal im Jahr.

In den Klassen fünf und sechs wird es weiterhin Noten geben, aber kein Zeugnis, das für die Versetzung von der fünften in die sechste Klasse relevant ist; diese erfolgt automatisch.