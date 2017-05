Balingen Das Meiste passt, im Zweifelsfall muss die Versicherung einspringen

Hans-Martin Haller (SPD) betonte, dass eine Prüfung in einem Betrieb dieser Größe immer etwas aufdecke: "Fehler passieren, aber die Verwaltung hat korrekt gearbeitet."

Hallers Fraktionskollege Elmar Maute hatte in dem Prüfungsbericht etwas entdeckt, was ihn besonders interessierte: Die Finanzabteilung des Krankenhauses sei sehr wohl in der Lage, Kosten und Einnahmen auf die einzelnen Abteilungen aufzuschlüsseln, "und in der Frage, ob wir in Zukunft ein Krankenhaus oder zwei haben werden, wird entschieden anhand von harten Zahlen und Fakten". Übrigens sei ja der Abmangel beim Krankenhaus um drei Millionen Euro geringer als ursprünglich befürchtet...

Landrat Günther-Martin Pauli machte deutlich, dass die Anregungen aufgegriffen und zur Not auch abgearbeitet würden. Finanzdezernent Christoph Heneka verwies darauf, dass die Amts- und Sachgebietsleiter, die nicht korrekt ausgeschrieben hätten, mittlerweile nicht mehr in dieser Funktion seien: "Wir sind nicht ganz im Wilden Westen, wir haben Vorschriften." Auch Kontrollen gebe es: Auszubildende würden beispielsweise auf Buslinien mitfahren, um zu prüfen, ob die Busse tatsächlich fahren, und ob es Verspätungen gibt.

Walter Stocker sagte am Ende noch, die Verwaltung arbeite insgesamt sehr gut. "Und wenn eine Frau Ächtler in dieser Runde versucht hat, die Krankenhausverwaltung als rückständig zu bezeichnen, so lag sie falsch." Die Finanzverwaltung am Krankenhaus funktioniere. Und die beiden Kliniken dürften nicht als Konkurrenten gesehen, geschweige denn gegeneinander aufgerechnet werden. Ziel sei es, sich bestmöglich um die Patienten zu kümmern.