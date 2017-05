Balingen "Das könnte ich den ganzen Tag machen"

Unter der fachkundigen Anleitung und Einweisung der Vereinsmitglieder, die die Gäste bei den Flügen unterstützten, durften Jung und Alt an den Steuerknüppel ran. Mit dabei war auch Daniel, der sich anschließend begeistert von seinem ersten, rund 15 Minuten langen Flug zeigte: "Das könnte ich den ganzen Tag machen", sagt er – und durfte nach einer Pause gleich noch einmal ran.

"Auch wenn wir direkt beim Jedermannsfliegen jetzt noch keine Mitglieder gewonnen haben, hat sich indirekt vielleicht schon einmal jemand uns danach angeschlossen. Wir möchten mit diesem Jedermannsfliegen bekannter werden. Der ein oder andere hat dann mal so ein Modellflugzeug gesteuert und vielleicht interessiert es ihn ja, sich näher mit diesem Hobby zu befassen", so Vorsitzender Vollmer. Er selbst betreibt das Modellfliegen seit 49 Jahren. "Fliegen hat mich schon immer fasziniert, zum großen Fliegen hat es aber nicht gereicht und so bin ich beim Modellflug hängen geblieben. Wenn man dann einmal infiziert ist, dann wird es schwierig, davon loszukommen".

Die Bedingungen auf dem Modellflugplatz in Zillhausen, der für Flugzeuge bis zu einem Gewicht von 25 Kilogramm ausgelegt ist, haben sich seit dem Bau des Gerätehauses deutlich verbessert – dank der Fotovoltaikanlage besonders für elektrisch betriebene Modellflugzeuge, die jenen mit Benzinmotoren mittlerweile den Rang abgelaufen haben.