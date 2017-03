Balingen Das Heimspiel mit der Leiche

Balingen. Regie führten Sina Kohle und der Vorsitzende Michael Schwindt. Als Souffleuse fungierte Petra Dieringer, für die Maske war Hildegard Tyc zuständig und Licht sowie Technik war in den Händen von Michael Remensperger. Für die musikalische Untermalung sorgte vor dem Auftritt und während der längeren der beiden Pausen der Musikverein Hart, der zum letzten Mal von Elmar Schneider dirigiert wurde.

Thema des Stücks war die Renovierung eines preiswerten, aber stark sanierungsbedürftigen Hauses, das das Paar Heiko (Michael Schwindt) und Daniela (Andrea Hafen) gekauft hatte – von der Verwandten Roswitha (Rose Schiebel) salopp als Bruchbude bezeichnet. Bei der Renovierung werden die beiden vom polnischen Universalhandwerker Ladislaus Kowalski (Daniel Zlotkiewicz) unterstützt, der von Heikos Handwerkkünsten nicht gerade viel hält. "Der Heiko ist gut mit machen Loch in Wand, aber nicht so gut mit machen Loch wieder zu", findet der Pole.

In einer Einliegerwohnung soll Heikos Tante Traudel (Maria Lachenmaier) ihren Lebensabend verbringen. Traudel entpuppt sich als wahrer Haustyrann, der Heiko, Daniela und Ladislaus das Leben zur Hölle macht. Dass Traudel zukünftig bei Heiko und Daniela leben wird, passt deren Nichte Roswitha und ihrem trotteligen, minderbemittelten Gatten Bertram (Michael Schneider) überhaupt nicht. So beschließen die beiden, die Bauaufsichtsbehörde unter der Leitung von Theodor Müller (Eduard Backfisch) auf Heiko und Daniela zu hetzen. Ziel dieser Intrige soll sein, dass Heiko und Daniel das Sorgerecht für Traudel verlieren und sie zukünftig vermeintlich bei Roswitha und Bertram leben kann, die somit das nicht gerade geringe Vermögen von Traudel an sich reißen können und diese dann später laut Roswitha in eine "Verwahranstalt" stecken können.