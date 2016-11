Balingen Darf Schriftzug nachts so hell leuchten?

Der neue Schriftzug an der großen Fassade des "Münzehofs" ist erst seit wenigen Tagen angebracht, seitdem leuchtet er nachts in hellgrüner Farbe. Ortschaftsrat Ulrich Teufel nannte den Schriftzug "überdimensioniert".

Das Thema Werbeanlagen beschäftigte die Frommerner damit erneut, schließlich hatte der Gemeinderat im Oktober nur einen Steinwurf vom neuen Pflegewohnheim entfernt für einen Bereich entlang der Ortsdurchfahrt eine sogenannte Veränderungssperre erlassen, mit der eine Werbeanlage dort verhindert werden soll. Dass am "Münzehof" nun genehmigt wurde, was nebenan untersagt wird, ist nicht nur widersprüchlich, sondern könnte nach Ansicht von Ulrich Teufel einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen: "Wenn wir das durchlassen", so Teufel, "leuchtet es bald im ganzen Flecken." Er zumindest wolle aber nicht, dass es in Frommern bald "blitzt und blinkt wie in Las Vegas".

Der Balinger Baudezernent Michael Wagner erläuterte den grundsätzlichen Unterschied zwischen der Werbeanlage, die am "Münzehof" genehmigt wurde, und jener, die an der Balinger Straße nicht gestattet sein soll. Der Schriftzug am Pflegewohnheim befinde sich zum einen an der "Stätte der Leistung", wohingegen an der Ortsdurchfahrt Fremdwerbung werden sollte. Eine Werbeanlage direkt an einem Betrieb werde üblicherweise genehmigt.