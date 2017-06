Balingen Danke Deutschland – den Frieden gefunden

Nur zwei sich umarmende Mädchen? Wer Safaas Cheikh Yuseffs Bild näher betrachtet, entdeckt viele Details. Das linke Mädchen steht auf einer grauen Fläche, im Hintergrund erkennt man zerstörte Gebäude, am Himmel lässt ein Flugzeug Bomben auf die Stadt fallen, in der Straße kniet ein Mädchen neben einem getöteten Jungen – dem Spielkameraden? Dem Bruder? Die rechte Szene ist ein Spiegelbild der linken, aber hier ist alles bunt. Das Mädchen und der Junge tollen im Garten eines hübschen Hauses herum, am Himmel flattert ein Vogel. Krieg und Frieden. Daraus erschließt sich die so einfache wie ergreifende Botschaft, die in großen Buchstaben über der Szene schwebt: "Danke Deutschland" sagt das linke Mädchen, das einen Schal in den syrischen Nationalfarben trägt, zu ihrer neuen Freundin mit dem schwarz-rot-gold-gestreiften Schal.

Safaa Cheikh Yuseff kommt selbst aus Syrien. Sie hat ihre Heimatstadt Damaskus vor fünf Jahren zusammen mit ihren Eltern und sechs Geschwistern verlassen. Die Familie lebte zunächst im benachbarten Jordanien und kam vor knapp zwei Jahren nach Deutschland. Safaa hatte in Syrien und in Jordanien das Gymnasium besucht. Was sie mit ihrem Bild ausdrücken möchte? "Ich möchte den Krieg in Syrien zeigen. Die beiden Mädchen weinen darüber, das deutsche Mädchen aber auch aus Mitleid. Und ich möchte Deutschland danken, weil es uns aufgenommen hat und wir hier Frieden gefunden haben."

Viele hatten sich in der Aula der Schule versammelt, um ihrer Mitschülerin zu gratulieren. Den Anfang machte hier Schulleiter Eugen Straubinger, der es als "besondere Ehre" bezeichnete, Safaa Cheikh Yussef beglückwünschen zu können. Eine gerahmte Kopie ihres Bildes und eine begleitende Urkunde für die Schule werde in einem der Schulflure aufgehängt; beides werden, so Straubinger, "hoffentlich auch anderen Schülern als Animation dienen". Die Chancen, in Deutschland Fuß zu fassen, stünden gut, so Straubinger, denn Fachkräfte würden gesucht. Die unerlässliche Voraussetzung seien aber gute Sprachkenntnisse. "Sprechen Sie so oft wie möglich Deutsch!", appellierte Straubinger an die Schüler der Internationalen Klasse.