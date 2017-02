Balingen Comedy mit Käthe und Karl-Eugen

Wenn Käthe Kächele sich was in den Kopf gesetzt hat, dann gibt’s kein Halten. Da kann Gatte Karl-Eugen noch so oft "Ja, Schatzi" sagen – das schwäbische Ehepaar fährt mit dem Bus in die Berge.

Balingen. Mit an Bord: begeisterte Fans in der voll besetzten Stadthalle. Klar: Die Kächeles sind in Balingen Kult.

"Das Wort wunderfitzig wurde für dich erfunden", blafft Karl-Eugen (Michael Willkommen). Käthe (Ute Landenberger) kontert: "Intelligente Leute haben einen erhöhten Informationsbedarf." Auch das mittlerweile elfte Bühnenprogramm besticht durch Wortwitz, Situationskomik. Es nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in die Berge – und in die Seele der Schwaben.