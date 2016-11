Balingen Christkindlesmarkt mit Nieselregen

Wie in den Jahren zuvor schoben sich tausende Besucher an den rund 120 Ständen vorbei. An diesen gab es immer wieder große Menschentrauben, denn das Angebot an Bastelarbeiten, Gestecken, oder Wintersachen war groß. Auch der Gang über den Kunsthandwerkermarkt lohnte sich.

Großer Treffpunkt war der Marktplatz, wo zahlreiche Holzbuden im Kreis aufgestellt waren. Wie auf dem ganzen Markt gab es auch dort Punsch und Glühwein, Schupfnudeln und Dinnete.

Nicht nur aus den Lautsprechern drangen weihnachtliche Klänge: Zahlreiche Musikvereine und ihr Nachwuchs spielten auf der großen Bühne für die Besucher auf. Für Unterhaltung sorgten zudem Kindergärten und Schulen bei zahlreichen Auftritten.