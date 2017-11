Balingen Christkindlesmarkt eröffnet die Adventszeit

Für die jungen Marktbesucher ist jede Menge Unterhaltung geboten: Ponyreiten neben dem Zollernschloss, Eisenbahn- oder Karussellfahren. Wer es lieber etwas ruhiger mag, hat die Möglichkeit, an beiden Tagen zwischen 13 und 17 Uhr das Bastelangebot der städtischen Kindergärten im Zollernschloss zu besuchen.

Nebenan, im Saal des Alten Landratsamts, können sich die Kleinen von der Märchenerzählerin Sigrid Maute verzaubern lassen. Der Nikolaus will an beiden Tagen kleine Präsente verteilen. Etwas für Alt und Jung ist das Waagen-Museum, das an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Um bequem vom Gewerbegebiet Gehrn zum Markt zu gelangen, kann auch dieses Jahr ein kostenloser Buspendelverkehr in Anspruch genommen werden: Am Samstag von 10 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr fahren in kurzen Zeitabständen Busse zum Balinger Christkindlesmarkt. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, 3. Dezember, endet um 19 Uhr endet der diesjährige Balinger Christkindlesmarkt. Doch um die weihnachtliche Vorfreude zu erhalten, findet in der darauf folgenden Woche ein kleiner Verlängerungsmarkt auf dem Marktplatz statt. In den Verkaufshäuschen werden weihnachtliche Geschenkideen, Glühwein und verschiedenen Speisen angeboten. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 11 bis 18 Uhr.