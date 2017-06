Balingen Chris Tall mit unterhaltsamer Show in Stadthalle

Nach vielen Sprüchen, die so gar nicht die Altersklasse des Zehnjährigen waren, hatte der Hamburger vor der Pause doch noch eine Lektion: "Hör nie auf, Mama zu lieben."

Dieser Punkt war es auch, an dem der sonst so laute Künstler – im Intro wollte er zusammen mit dem Publikum "die Bude abreißen" – buchstäblich auch mal leise wurde: Familie, insbesondere seine weiblichen Vorfahren. Beinahe emotional wirkte er, als er von seiner Urgroßoma sprach.

Weniger zimperlich ging er mit sich selbst – "Ich bin fett, und ich weiß das" – und mit speziellen Gruppen um. "Wir sind alle Menschen, deshalb darf man über alle Witze reißen", postulierte Tall.

Das schließe Behinderte, Schwarze und Schwule ein – "aber nicht schwarze Schwule, das wäre zu krass", frotzelte der Komiker. Das Publikum nahm die Gemeinheiten locker, lachte über die Geschichten des Mannes, dessen Schulzeit und Ausbildung noch nicht zu lange her sind, suchtete erst in der Pause an den Handies und holte Chris Tall mit tobendem Applaus zu einer Zugabe auf die Bühne. In dieser verteilte der Künstler nicht nur Geschenke, sondern zog auch sein Handy aus der Tasche, nämlich um mit einem Internetvideo den Auftritt in Balingen festzuhalten.