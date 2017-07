Die Chorvereinigung Weilstetten 1898 hat einen Ausflug nach Eigeltingen im Kreis Konstanz unternommen. Dort besichtigten die Sänger eine Bonbon-Manufaktur. Danach führte die Fahrt nach Neuhausen ob Eck. zum Mittagessen in der Museumsgaststätte Ochsen und einer Führung durch das Freilichtmuseum. Ein kleines Platzkonzert unweit des Marktplatzes sorgte für wohlwollenden Applaus und einige spontane Mitsänger. Seinen Ausklang fand der abwechslungsreiche Ausflug in fröhlicher Runde wieder in der Museumsgaststätte. Foto: Verein