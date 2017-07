Balingen Chor und Orchester überzeugen Publikum

Spannend brachten sie das Musical "Das Gold der Inkas" zur Aufführung. Der Leiter des Orchesters arrangierte das Musical für die Schülerbesetzung sowie die Instrumente und kürzte das Stück auf eine unterhaltsame Stunde Spieldauer. Trotz Hitze und einigen personellen Ausfällen gaben die Schüler ihr Bestes: Die fünfte Klasse führte durch die Handlung des Musicals, das die Eroberung Perus durch die Spanier und den Untergang des Inkasreiches zum Thema hat. Die Wortbeiträge standen im Wechsel zu den Musikstücken.

Die Musik brachte die unterschiedlichen Charaktere beider Länder zum Ausdruck: Die Kraft und der Eroberungswille der Spanier sowie ihre Wehmut, fern der Heimat, aber auch die Trauer der Inkas wurden musikalisch umgesetzt.

Die Proben für das Musical dauerten ein Schuljahr. Am Feinschliff arbeiteten die jungen Künstler bei der Chor- und Orchesterfreizeit. Beide Gruppen fuhren jeweils für drei Tage an einen Tagungsort und probten intensiv in unterschiedlichen Besetzungen. Miquel Marigo probte mit dem gesamten Orchester sowie den einzelnen Registern, Elke Lang mit den Bläsern und Barbara Limbach leitete den Chor.