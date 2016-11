Balingen Chancen auf einen Ausbildungsplatz auf der Zollernalb sind gut

In den Betrieben der Industrie- und Handelskammer, die im vergangenen Jahr einen Rückgang bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen verzeichnet hatten, ist der diesjährige Zuwachs mit 0,7 Prozent sehr moderat. Erfreulich: Der Zollernalbkreis hat mit einem Plus von 1,6 Prozent den höchsten Zuwachs verzeichnet. Vor allem bei den elektrotechnischen Berufen sei die Nachfrage groß, sagt Petra Brenner, Bereichsleiterin Ausbildung bei der IHK Reutlingen. Auch Fachinformatiker seien angesichts der "Industrie 4.0" zunehmend gefragt. Und im Hotel- und Gaststättenbereich beträgt der Zuwachs an neu abgeschlossenen Verträgen 38 Prozent. Dagegen seien Banken und Versicherungen eher im Abwärtstrend: "Das Image ist schlecht, und viele meinen, es gebe keine Übernahmegarantie", sagt Brenner. In der Lehrstellenbörse der IHK sind derzeit noch 540 offene Stellen, die für 2017 gemeldeten Stellen mit eingerechnet.

Auch die Handwerksbetriebe verzeichnen im Zollernalbkreis ein Plus: Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge liegt um 2,6 Prozent höher als im Jahr davor. Rainer Neth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, verwies darauf, dass es für das laufende Jahr noch 326 offene Stellen gebe und für das kommende Jahr bereits 917 Lehrstellen in 417 Betrieben gemeldet seien. Die Betriebe seien auch bereit, schwächere Absolventen auszubilden. Viele würden aber über schlechte Schulbildung klagen. Die Zahl der Flüchtlinge in Ausbildung sei gering: In den fünf Landkreisen des Kammerbezirks seien es lediglich 47, im Zollernalbkreis zwölf. "Der Wunsch, aus den Reihen der Flüchtlinge Fachkräfte zu rekrutieren, hat sich zerschlagen", sagte Neth. Es dauere mindestens zwei Jahre, bis ein junger Flüchtling eine Ausbildung anfangen könne, und manch einer lehne bestimmte Berufe ab, weil es "keine Männerarbeit" sei. Viele, die in ihren Herkunftsländern gearbeitet hätten, seien nicht ausreichend ausgebildet, um ihren Beruf auch in Deutschland auszuüben: "Die Ausbildung ist nicht vergleichbar." Aber viele würden gar keine Ausbildung wollen, "weil sie arbeiten und Geld verdienen möchten". Eine Teilqualifizierung während einer Beschäftigung sei problematisch, "weil wir damit eine Tür aufstoßen, die auch für Nichtflüchtlinge offen sein muss", sagt Rainer Neth. "Das stellt die duale Ausbildung in Frage."