Balingen Cello und Gitarre erklingen

Gespielt werden Werke von Johann Sebastian Bach, Raffaele Bellafronte, Bob Telson, Richard Rogers, Stanley Myers, Manuel de Falla und Keigo Fujii.

Izumi Fujii begann mit sechs Jahren, Cello zu spielen. Ihr Studium fing sie an der Musikoberschule und Universität Toho in Japan an. Während dieser Zeit gewann sie schon mehrere Preise. Sie setzte ihre Studien bei verschiedenen Lehrern fort; derzeit studiert sie bei Francis Gouton in der Solistenklasse an der Musikhochschule in Trossingen.

Gitarrist Chaehong Lim begann mit dem Unterricht bei Il-Soo Han in seiner Heimat Südkorea. 1999 gewann er den Sonderpreis beim nationalen Jugendwettbewerb in Südkorea. 2006 kam er nach Deutschland und studierte bis 2011 an der Musikhochschule Trossingen. Seinen "Master of Music – Kammermusik mit dem Schwerpunkt Gitarre" absolvierte Lim 2014 mit Bestnote.