Balingen-Weilstetten - Tagsüber Handball, am Abend Party: Das Konzept geht beim Weilstetter Handballfest seit Jahrzehnten auf. Am Freitagabend wurde mit den Talgang Buam gefeiert. Auch am Samstag liefen zahlreiche Handballteams auf dem Sportplatz auf und spielten um den Ceceba-Cup. Abends unterhielt die Partyband High Five die zahlreichen Besucher.