Balingen Bang Your Head: Hammerfall kommen

Die Schweden von Hammerfall sind nun seit fast 25 Jahren in metallischer Mission unterwegs und haben mit ihrem Klassiker "Glory To The Brave" maßgeblich dazu beigetragen, dass traditioneller, melodischer Heavy Metal die Durststrecke der 1990er-Jahre überlebt hat und wieder populär wurde.

Hammerfall können auf eine fantastische Karriere mit zehn erfolgreichen Studioalben und zahllosen umjubelten Auftritten auf den großen Bühnen dieser Welt zurückblicken. Und diesen Sommer kommt eine weitere grandiose Show hinzu: Oscar Dronjak und Co. sind einer der Hauptacts des "Bang Your Head" 2017.

Daneben sind schon zahlreiche andere Gruppen und Musiker fürs Festival vom 13. bis 15. Juli auf dem Balinger Messegelände bestätigt: Vince Neil (die Stimme von Mötley Crüe), Krokus, Kataklysm, Slaughter, Entombed, A.D., Riot V, Orden Ogan, Vicious Rumors, Lee Aaron, Raven, Axxis, Gloryhammer, Tribulation, Diamond Head, Steve Grimmettt’s Grim Reaper, Toxik, Paradoc, Firewind, Cystal Viper, Maegrarm, Evil Invaders und Dead Lord.