Balingen BW-Musix: Preise für vier Musiker aus dem Kreis

Beim von der Stadt Balingen und der Bundeswehr mit dem Kooperationspartner Yamaha veranstalteten Bläserwettbewerb konkurrierten Bläserklassen und Jugendorchester aus ganz Baden-Württemberg. Beteiligt waren rund 1000 Teilnehmer aus 29 Orchestern. Der Zollernalbkreis war mit der Jugendkapelle Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf und der Jugendkapelle Schörzingen vertreten.

Eine tolle Stimmung herrschte beim Abschlusskonzert und bei der Siegerehrung am Sonntag in der Messehalle. Unter den zahlreichen Zuschauern waren vor allem Orchestermitglieder und deren Angehörige zu sehen. Diese stimmten schon in rhythmisches Klatschen ein, bevor das Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt auf der Bühne Platz genommen hatte. Mit unterhaltsamen Stücken wie "Superman March", "Cartoon" von Paul Hart und "Samba Dees Godda Do It" mit Solisten zeigten sie den Jugendlichen, wie ein Orchester idealerweise klingt. Das Korps lieferten spannende Gute-Laune-Musik. Die Moderation hatte Hauptmann Jürgen Albrecht übernommen.

Voller Stolz können die beiden Jugendkapellen aus dem Zollernalbkreis auf ihre Leistung sein. Luisa Grupp, Piccoloflöte, und Drummer Franz Lohmüller von der Jugendkapelle Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf sowie Nadine Koch, Flöte, und Karina Kienzler, Bass-Klarinette, von der Jugendkapelle Schörzingen gewannen jeweils Sonderpreise. Auch die Siegerehrung in der Kategorie 2 fiel für die hiesigen Jugendmusiker erfreulich aus: Die Schörzinger erreichten mit 87,88 Punkten den dritten Platz.