Balingen Buttersäureattacken am Bahnhof

Seit Mitte August haben sich Unbekannte teilweise in mehreren aufeinander folgenden Nächten Zugang zur Bahnhofshalle verschafft. Begonnen hat dies wohl aber schon einige Zeit bevor Seifert es bemerkte. Die Täter hinterließen zunächst keine Spuren, weil sie mit einem nachgemachten Schlüssel eindrangen und dann meist nur geringe Summen aus der Kasse nahmen, sodass es nicht auffiel. "Wir sind uns sicher, dass es jemand ist, der vorher in Besitz eines Originalschlüssels für das Gebäude war", sagt Seifert.

Nachdem er und seine Mitarbeiter die Einbrüche am 23. August erstmals bemerkt hatten, erstattete Seifert sofort Anzeige und ließ eine Überwachungskamera installieren. Als die Täter diese in der Folgenacht registrierten, schalteten sie alle Sicherungen im Gebäude aus. Zudem ließ Seifert die Schlösser austauschen, doch auch das scheint die Täter nicht zu beeindrucken: Seither gibt es ständig neue Einbruchsspuren am Gebäude – ­und die Diebstähle gehen weiter.

Immer wieder fehlen kleinere Geldbeträge und Zigaretten, ein iPad wurde auch schon entwendet. In den vergangenen drei Monaten sind allein Bargeld und Tabak im Wert von rund 2000 Euro gestohlen worden. Hinzu kommt ein geschätzter Sachschaden von mindestens 1000 Euro an aufgebrochenen Fenstern und Türen.