Balingen Bushalt nur teilweise barrierefrei

Demnach können Fahrgäste an der Haltestelle für die Busse, die in Richtung Bahnhof weiterfahren, anders als bisher gedacht nicht auf der ganzen Länge, sondern nur im hinteren Teil über einen auf 16 Zentimeter erhöhten Bordstein barrierefrei in den Bus gelangen. Notwendig ist das aufgrund der Anforderungen an die Feuerwehrzufahrt – über die Wilhelmstraße und den Hinteren Kirchplatz sollen künftig im Notfall Einsatzfahrzeuge auf den Marktplatz und auf die Friedrichstraße gelangen können. An dieser Zufahrt, die zugleich als Ausfahrt für den Anlieferverkehr für den geplanten Rossmann-Markt dienst, ist der Bordstein künftig nur acht Zentimeter hoch. Die gesamte Haltestelle wird zudem etwas nach Süden, also in Richtung Feuerwehrhaus, versetzt.

Derzeit wird die Haltestelle wegen der Bauarbeiten nicht angefahren. Sobald die Rohbauarbeiten für den großen Neubau erledigt sind, soll sie nach Angaben von Baudezernent Michael Wagner hergestellt werden.