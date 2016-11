Balingen/Burladingen "Biggest Loser" verliert seinen Disco-Prozess

Marc Haile wollte einfach nicht gehen

Haile wollte nicht. Er wisse zwar, was Hausrecht sei, wollte aber nicht gehen, erklärte er einem der Verteidiger gestern vor dem Amtsgericht. "Ich habe das nicht eingesehen, ich habe doch nichts gemacht." Aus seiner Weigerung entwickelte sich eine Rangelei, und wie die genau abgelaufen ist, darüber gab es im Prozess widersprüchliche Aussagen. Er sei am Arm gepackt und zu Boden gedrückt worden, jemand habe ihm den Arm um den Hals gelegt und ihm die Luft abgeschnürt bis ihm schwarz vor Augen wurde. Schließlich sei er aufgerichtet und durch einen Seiteneingang hinausgedrängt worden. Auch dort habe man ihn wieder zu Boden gebracht, ihn geschlagen, getreten, und einer der beiden habe gerufen: „Ich finde dich in Burladingen und dann bringe ich dich um du fettes Schwein."

Dass, wie Hailes Rechtsanwalt vor Gericht sagte, bei der Aktion "Einiges aus dem Ruder gelaufen ist", schienen ein Attest und Fotos des damals 19-Jährigen zu belegen. Denn der war nach dem Vorfall gleich ins Krankenhaus zur Behandlung gefahren, hatte sich zwei Tage danach noch einmal von einem Arzt untersuchen lassen. Hämatome am Oberkörper, Blessuren im Gesicht und ein blaues Auge bescheinigten die Mediziner.

Anzeige erstatte Marc Haile erst Tage später. Zuvor hatten er und sein Vater sich mit den mutmaßlichen Tätern und dem Teamleiter der Disco-Security in einem Schnellrestaurant getroffen. 5000 Euro Schmerzensgeld habe Vater Ralf Haile von ihnen gefordert, erinnerte sich der Teamleiter bei seiner Aussage vor Gericht, sonst werde er Anzeige erstatten und dafür sorgen, dass die jungen Männer ihren Job verlieren. Ein Treffen, das Marc Haile, als er bei der Polizei Anzeige erstatte, nicht erwähnte. "Warum denn nicht?", wollte die Richterin wissen. Der Aussage eines Freundes, der sich erst spät gemeldet hatte und einen Großteil der Auseinandersetzung gesehen haben will, schenkte das Gericht keinen glauben. Nicht nur bei der Rangelei in der Disco, auch beim Prozess kommt Marc Haile mit einem blauen Auge davon. Denn die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.