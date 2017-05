Balingen Buntes Potpourri an Gospel-Liedern

Gerne ließen sich die Zuhörer danach vom Chorleiter einladen, in das "Glory, glory" mit einzustimmen. Besinnlich gestaltete der Chor Michael Jacksons "We are the World", meditativ das "In Your Name". Rhythmisch bewegt und von Perkussionsinstrumenten begleitet intonierten die Choristen den Popsong "Viva la Vida" der Band Coldplay, der dazu aufruft, sich die Lebensfreude trotz misslicher Lebensumstände zu erhalten. Schwungvoll und mit Begeisterung gestalteten sie das afrikanische Lied "Hlonolofatsa" – "Wir segeln im Namen des Vaters".

Zum Abschiedsgesang für Felix Kaiser, der den Chor fünf Jahre geleitet hat und nun sein Juraexamen absolvieren wird, wurde das Lied "Into the West" aus "Herr der Ringe" inbrünstig und melancholisch vorgetragen und von der Band und einem Hornisten zu mächtiger Klangfülle gesteigert.

Jazzig beschwingt kam das "Ain’t No Mountain High Enough", lebhaft das "Oh Happy Day". Im Namen des Chors bedankte sich Sängerin Anna bei Familie Lieb, die den Auftritt in der Heilig-Geist-Kirche in die Wege geleitet hatte, und bei allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten. Rita Koch, stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates, brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass so viele schöne junge Stimmen den Kirchenraum erfüllt hatten. Die Zuhörer bekräftigten dies durch lebhaften Applaus.

Mit einem schwungvollen "Selig, die ihr Hoffnung habt" zog der Chor aus der Kirche aus und ließ im Kirchhof gemeinsam mit den Zuhörern den Gesang ausklingen.