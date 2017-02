Fröhlich Fasnet gefeiert haben nun auch die Grundschüler an der Sichelschule Balingen. Die Eleven konnten verkleidet in die Schule kommen. In den Klassenräumen wurden leckere Büffets für die Kinder aufgebaut und lustige Spiele gespielt. Die Krönung war eine Polonaise durchs Schulhaus und das Tanzen im Foyer zur Faschingsmusik. Die Kinder und Lehrerinnen hatten viel Spaß an diesem Vormittag und gingen zufrieden in die Faschingsferien. Foto: Privat