Balingen Bunter Abend: vier Stunden Programm ohne Pause

Kein Stuhl war im Heselwanger Vereinsheim mehr frei, als Gerd Janus, Vorsitzender des Sängerbunds Heselwangen, die singenden Akteure und erwartungsvollen Gäste begrüßte. Die Heselwanger Sänger unter der Leitung von Wolfgang Staiger deckten mit ihrem Liedgut für Männerchöre den klassischen Teil des Chorgesangs ab. Da viele der Sänger mit der Organisation des Abends beschäftigt waren, beschränkten sie sich jedoch auf wenige Heimat- und Volkslieder.

Andere Akzente setzte der erstmals in Heselwangen weilende Liederkranz Steinhofen unter der Stabführung von Wolfgang Hartter: Die 14 Sänger hatten sich auf den schwäbischen Dialekt festgelegt und brachten Wortspiele in heimischer Mundart und humorvoll zu Gehör. Ihre Liedvorträge mit vielfach doppeldeutigen Aussagen fanden den Gefallen des Publikums und wurden mit herzlichem Applaus belohnt.

Keine Unbekannten in Heselwangen waren die Sängerinnen des Handballfrauenchors unter Gabi Weinmann. Waren die zwölf Damen mit Gitarrenbegleitung von Willi Schreiber auch ganz in schwarz gekleidet, so waren die von ihnen angestimmten Schlager doch bunt und keck und passten genau zu den strahlend auftretenden Sängerinnen. Dazwischen gab es von ihnen Anekdoten und Witze, eindeutig Zweideutiges, und so riss das Ensemble das Publikum mit.