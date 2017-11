Balingen Bunte Reise durch die Folk-Rock-Geschichte

"Live from Laurel Canyon" bietet laut Ankündigung eine beeindruckende Reise durch die amerikanische Folk-Rock Geschichte der 1960er- und 1970er- Jahre. Dabei geht es um die Songs und Geschichten der Eagles, The Mamas & Papas, The Doors, The Byrds, Buffalo Springfield, Crosby Stills and Nash, James Tylor, Joni Mitchel, Jackson Browne, Linda Ronstadt, Neil Young und Carole King. Denn alle lebten und wirkten im legendären Tal des Rock’n’Roll, dem Laurel Canyon in den Hollywood Hills. "Live from Laurel Canyon" ist ein Abend voller zeitloser Lieder und überraschender Geschichten des amerikanischen Folk Rock.

Tickets für den Konzertabend sind unter anderem an der Theaterkasse der Stadthalle erhältlich, Telefon 07433/9 00 84 20.