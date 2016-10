Balingen Bunt schillernde Klangfarben treffen auf Wortwitz und Ironie

Besonders beeindruckend die Titelmusik aus "The Magnificant Seven", "November Spring" von Andre Cimiotti, "Ulla in Afrika" (Heiner Wiberny), "Night In Tunesia" (Dizzy Gillespie), "Pick Up The Pieces" (Average White Band) und "I Feel Good" von James Brown. Das Quartett erwies sich als homogener Klangkörper, zu dem sich dann auch noch Gast-Schlagzeuger Maik Merle gesellte.

Faszinierend waren die bunt schillernden Klangfarben der Saxofone: das knorrige Bariton, das ununterbrochen den Rhythmus vorgab und von Daniel Tillinger mit bewundernswerter Gelassenheit gespielt wurde; der jubilierende und schmelzende Klang der Altsaxofone von Frank Eger und Frieder Welsch; der sonore und kraftvolle Ton des Tenors von Marian Potyka; schließlich das Sopransaxofon, wiederum von Welsch gespielt, mal keck tänzelnd, mal lyrisch leicht.

Das begeisterte Publikum erklatschte sich noch die Zugabe "How Deep Is Your Love", im Original von den Bee Gees. Eigentlich eine heftige Schnulze, hier aber von dem Quartett mit einer Musikalität und Beseeltheit gespielt, dass man den Eindruck gewinnen konnte, dass die Saxofone tatsächlich singen, gleich einem Vokal-Ensemble. Am Ende konnten sich die Jazz-Club-Macher sicher sein: Experiment geglückt!