Balingen Bundesstraße wirdhalbseitig gesperrt

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden auf der B 463 zwischen dem Anschluss zur L 440 bei Weilstetten und der Einmündung der L 446 bei Dürrwangen Fahrbahnschäden behoben. Nun wird auf diesem Streckenabschnitt die Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Zudem werden Fugenarbeiten an den Brücken vorgenommen.

Wegen der Arbeiten wird die B 463 in diesem Streckenabschnitt für einen Tag halbseitig gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Balingen wird über Dürrwangen umgeleitet, der in Richtung Albstadt wird an der Baustelle vorbeigeführt. Bei schlechter Witterung werden die Arbeiten auf einen anderen Tag verschoben.