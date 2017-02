Balingen Bürgerverein will nichts verloren geben

Balingen. Es ist das erste Vorhaben dieser Art. Seit der Gründung 1981 liegt der Schwerpunkt des Vereinsarbeit eher darauf, historische Bauten zu sichern. Denn, wie es auf der Homepage heißt, der Schutz erhaltenswerter Einzelgebäude und Ensembles als "Markenzeichen der Stadt" sei von großer Bedeutung. In der Vergangenheit engagierte sich der Verein deshalb für den Erhalt der Balinger "Sonne", deren Abriss drohte und für die Schellenbergbrücke, während derzeit die Seilerbahn auf der Wunschliste ganz oben steht.

Nun also ein Buchprojekt. Die Idee stammt von der Historikerin Ingrid Helber, die unter anderem zur Stadtgeschichte in den vergangenen Jahren zahlreiche thematische Führungen ausgearbeitet hat. Eine davon trägt den Titel "Balinger Schnitz", wobei "Schnitz" früher für Trockenobst verwendet wurde und es auch eine Frau gab, die dieses auf dem Markt verkaufte. Auf sie geht Helber beim entsprechenden Spaziergang ebenso ein wie auf Amüsantes, Anekdotenhaftes, für das "Schnitz" ebenfalls steht. Und so war es nicht mehr weit vom Spaziergang zum Buch.

Der Bürgerverein hat für das Vorhaben zwar noch nicht sein endgültiges Plazet gegeben, weil die Finanzierung noch geklärt werden müsse und der Verein auf der Suche nach Sponsoren sei, wie Kassierer Eugen Helber erklärt. Weil der Vorschlag aber "gut aufgenommen" wurde, wie Ingrid Helber betont, hat sie bereits Arbeit in das Vorhaben gesteckt und eine Konzeption ausgearbeitet. So könnte ein erster Teil unter anderem Gedichte und Geschichten von Else Müller, Erzählungen von Waldemar Refuss, die Stadt- und Häusergeschichte nach dem Stadtbrand im Jahr 1809 sowie "Interessantes" aus Zeitungen und Gemeinderatssitzungen enthalten. Auch auf die Geschichte des Bürgervereins selbst soll in diesem Abschnitt eingegangen werden.