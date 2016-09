Balingen (det). Seit der vergangenen Sitzung des Gemeinderats, als es unter anderem um die Bürgerbeteiligung in Sachen "Nutzung des Strasser-Geländes" ging, habe ihn dieses Thema umgetrieben, hielt Dietmar Foth (FDP) in der gestrigen Sitzung des Verwaltungsausschusses fest. Ihm sei nicht klar, wie sich die Bürger einbringen sollen, ohne vorher umfassend informiert zu sein. Oberbürgermeister Helmut Reitemann kündigte an, dass die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 27. September ihre Pläne dazu vorstellen werde.