Balingen Bühne frei für das Schlitzohr

Das altdeutsche Lustspiel "Das alte Schlitzohr" von Josef Renz soll in drei Akten das Publikum erfreuen. Aufführungstermine sind in diesem Jahr am 24. und 25. November sowie am 2. Dezember, jeweils 20 Uhr, ferner am 3. Dezember, 17 Uhr, im Heselwanger Vereinsheim.

Seit zehn Jahren liegt die Regie der urigen Volkstheateraufführungen in den Händen von Kathrin Berszuck. Bei den elf in Aktion tretenden Mimen handelt es sich um gewissermaßen erfahrene Darsteller. Mit ihrer originellen Ausdrucksweise und dem ihnen eigenen Humor wollen sie die Besucher für ein paar Stunden dem Alltag entreißen, sie mit Witz und Humor in eine idyllische Scheinwelt entführen – und außerdem die nahezu ­40-jährige Theatertradition in Heselwangen fortsetzen.