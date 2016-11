Balingen Bücher stapeln sich auf den Tischen

"Wir haben ein volles Haus!", freut sich Vorsitzende Theresia Schmitt über den Andrang. Kollegin Sabine Klaiber ergänzt, dass 68 Stammnummern vergeben wurden – soll heißen: So viele Leute brachten Bücher, Puppen, Rutschautos oder Rasseln zum Verkauf.

Nicht alles fand freilich einen neuen Besitzer. Weggeworfen wird trotzdem nichts. "Was nicht abgeholt wird, spenden wir zum Beispiel an den Kinderschutzbund", so die Veranstalter. Oder Gisela Schittenhelm vom Förderverein der Balinger Tafel sucht neuwertige Bücher aus, die in den Weihnachtspäckchen für die dortigen Kunden landen.

Bei der Masse an Büchern, die nicht gekauft oder wieder abgeholt werden, profitieren alle Balinger. "Die kommen dann das Jahr über immer mal wieder ins Rote Regal", erklärt Schmitt. Dieses Buchtauschregal im Bahnhof wurde mit von der Frauenliste initiiert. Bei der nächster Versammlung wird über die Summen entschieden, die an den Verein Feuervogel, das Frauenhaus, den Tafelladen und den Kinderschutz gehen.