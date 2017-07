Balingen Bücher machen "Heiß auf Lesen"

"Das schaffst du aber nicht in 14 Tagen", so Reitemann zu einem besonders interessierten Jungen. Das ist auch gar nicht verlangt: Die teilnehmenden Kinder aus der fünften bis siebten Klasse melden sich in der Mediothek für den LeseClub an, erhalten kostenlos einen speziellen Lesefächer und können aus dem "Heiß auf Lesen"-Regal Bücher ausleihen. Um Preise zu gewinnen, müssen sie während der Ferien mindestens drei Bücher lesen und in der Bücherei dazu Fragen beantworten. Ein Abschnitt des Clubausweises wandert in den Lostopf.

Bei der Abschlussveranstaltung von "Heiß auf Lesen" am 22. September werden die Gewinner gezogen. Die Preise haben Sponsoren zur Verfügung gestellt. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein edles Sitzmöbel der Firma Interstuhl, Freikarten für Freizeit- und Kletterparks oder auch VfB-Fanartikel.

Laut Lisa Maly vom Team der Mediothek liegen derzeit 40 Anmeldungen zu der Lese-Aktion vor: "Die meisten haben schon einen Büchereiausweis." Besonders viele kamen aus dem Gymnasium, wo die Mitarbeiterinnen "Heiß auf Lesen" vorgestellt hatten. Sie wollen sie auch in der Realschule und im Schulzentrum Frommern präsentieren.