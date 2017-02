Balingen Bubenstreiche mit Mädchen und Musik

Balingen. Dietrich Schöller-Manno hebt den Taktstock, das Orchester setzt ein, und "Lehrer Lämpel" (Markus Neumeyer) beginnt sein Diktat: Hier wird nicht mit dem Handy telefoniert, und schon gar nicht wird in den Stuhl gepupst. In die Rolle der bösen Buben schlüpfen eine Mezzosopranistin und eine Sopranistin – Dzuna Kalnina und Ingrid El Sigai – mit feuerroten und grasgrünen Haaren, zeigen sichtlich Freude am Spiel, strecken frech die Zunge raus und machen eine lange Nase.

Lämpel ist Konzertpianist und ein Lehrer durch und durch. Er begleitet und führt durch die sieben Bubenstreiche. Zu bekannten Opern- und Operettenmelodien von Mozart, Bizet und Johann Strauss – etwa aus der "Zauberflöte", der "Verkauften Braut" und "Wiener Blut" –, mit poppigen und rockigen Einlagen und flotten Tänzen, werden die Streiche der beiden Buben erzählt – von der Witwe Bolte, dem Lehrer Lämpel, dem Schneider Böck, dem Onkel Fritze, dem Bäcker und dem Bauern Mecke.

Stellenweise wird die Vorlage leicht angepasst. So tönen die beiden bösen Buben, als es ums Lernen geht: "Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch nichts lernen muss." Und das schlimme Ende, das in der Zeit von Wilhelm Busch noch passend gewesen sein mag, wird entschärft: Max und Moritz werden vom Müller nicht in den Trichter gekippt und fein geschrotet, sondern "man tut nur so als ob" und jagt ihnen einen gehörigen Schrecken ein, worauf sie hoch und heilig versprechen, nie wieder böse Streiche auszuhecken. Frei nach Busch auch der Schlusssatz: "Als man dies im Dorf erfuhr, gab es eitel Freude nur..."