Balingen Brückenunterführungen werden verschönert

Entstehen soll entlang der Fußwege der Brücke an der Paulinenstraße in Balingen nahe dem Friedhof passend zum Finale des Balinger Kunstsommers ein weiteres "soziales Kunstwerk", wie die Initiative Freiraum mitteilt. Matthias Bartl, der zusammen mit Michl Brenner bereits das Stromkastenprojekt geleitet hat, wird mit Balinger Kreativen die bisher ungepflegten Wände unterhalb der Brücke gestalten – dies am Sonntag, 25. September. Jedermann ist eingeladen, mitzumachen und den Entstehungsprozess an diesem Tag zu beobachten.

Damit ist die Initiative Freiraum mit der im vergangenen Jahr geäußerten Idee, weitere öffentliche Flächen wie eben Brückenunterführungen als legale Flächen für Street-Art bereitzustellen, bei der Balinger Stadtverwaltung auf offene Ohren gestoßen. Die Stadt und die Stadtwerke hatten bereits das Stromkastenprojekt unterstützt, das in Balingen mittlerweile sehr gut ankommt. In der ganzen Innenstadt sowie auch in den Ortsteilen haben Kreative zahlreiche der eigentlich unscheinbaren grauen Kästen verschönert. Entstehen soll nach dem Willen von Freiraum nach und nach eine steig wachsende Open-Air-Galerie.

Sinn und Zweck der "Gallery 23" ist indes nicht die Kunst allein. Passanten und Besucher der Stadt sollen durch die optische Aufwertung vielmehr "positiv und freundlich" gestimmt werden. Als Möglichkeit der künstlerischen Betätigung unterstreiche das Brücken-Projekt zudem das Bekenntnis der Stadt zu Kunst und Kreativität als Entwicklungskonzept, auch und gerade im Hinblick auf die Gartenschau 2023: Street Art, legale Wände für die jungen Künstler und Kreativität in der Stadt könnten, so die Idee von Freiraum, zur Aufwertung städtischer Räume beitragen und sich zu einem Markenzeichen der Stadt Balingen entwickeln.