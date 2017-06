Balingen "Brezelbuam" bieten Open-Air-Menü

Den titelgebenden "Gaisburger Marsch" griffen Karrer und Plankenhorn gleich mehrfach auf. In einem Vortrag erfuhr das Publikum, dass es sich dabei angeblich um eine Bezeichnung für wegweisende Pilgerreisen handelt. Eine weitere Variante sah den Ursprung des Gerichts, das Spätzle, Kartoffeln und vor allem Fleisch auf einem Teller vereint, beim Militär: Soldaten, die in Stuttgart stationiert gewesen sind, hätten einen Marsch in den Stuttgarter Stadtteil Gaisburg unternommen, um der vegetarischen Feldküche zu entfliehen.

Doch es war nicht alles nur leichte Kost: in den Rollen zweier vom "Mischelän" geadelten Sterneköche unterhielten sich Plankenhorn und Karrer über Gänsestopflebern. Ein wunderbares Gericht sei das, waren sich beide einig, und solange mit dem richtigen Mais gefüttert werde, auch noch "bio". Wie man sich unliebsame Kunden vom Hals halten kann? Ganz einfach: die Preise hoch treiben. "Die Parkplatzgebühr muss so hoch sein, dass man einen Kredit aufnehmen muss, nur um an die Vorspeise zu kommen", frotzelte Plankenhorn.

Nach einem abwechslungsreichen Menü, das mit einer kulinarisch-musikalischen Überraschung seinen Schlusspunkt fand, belohnte das Publikum das Duo mit anhaltendem Applaus. Plankenhorn und Karrer hielten es hierbei wie bei einem guten Essen: ein Nachtisch, sprich eine Zugabe, beendete den Abend – gerade noch rechtzeitig, bevor in Balingen der Regen einsetzte.