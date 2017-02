Balingen Brekalo kommt nach Balingen

Balingen. Im Rahmen des Konzerts stehen Werke von Ludwig van Beethoven auf dem Programm – das Klavierkonzert Nr. 5 und die Sinfonie Nr. 7. Bereits ab 16.30 Uhr gibt es für Interessierte eine Einführung in den Konzertabend.

Diana Brekalo wurde als Kind kroatischer Einwanderer in Stuttgart geboren. Bereits im Alter von zwölf Jahren hatte sie schon vier erste Preise im Klavier-Solo und zwei erste Preise im Kammermusikwettbewerb "Jugend Musiziert" gewonnen, ein Stipendium der Oscar und Vera Ritter Stiftung und den Förderpreis der Kreissparkasse Baden-Württemberg. Im Frühjahr 2001 wurde Diana in die Vorklasse der Hochschule für Musik in Stuttgart aufgenommen, wo sie ihr Studium im März 2004 begann. 2006 erhielt sie ein Stipendium der Deutschen Stiftung Musikleben. Ihr Studium schloss sie mit Auszeichnung ab.

Diana Brekalo konzertiert regelmäßig in den renommiertesten Konzertsälen der Welt. Außerdem ist sie oft im Fernsehen und im Rundfunk zu hören. Ebenfalls trat die Pianistin als Solistin zahlreicher Orchestern auf. Als Solo Pianistin ist sie Preisträgerin zahlreicher nationaler- und internationaler Wettbewerbe.