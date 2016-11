Balingen Bombendrohung erweist sich als Fake

Die Polizei räumte das Gebäude an der Richard-Strauß-Straße um 11.30 Uhr komplett. Ein Schüler eines Fortbildungszentrums in der Richard-Strauß-Straße habe eine mysteriöse SMS-Kurznachricht erhalten, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Der Kurznachricht zufolge war angeblich eine Bombe im Gebäude platziert und würde demnächst hochgehen. Nähere Details wurden in der Nachricht nicht genannt.

Die Polizei habe daraufhin die Räumlichkeiten des Fortbildungszentrums sowie der Kanzleien und Einrichtungen in dem Haus gesperrt, darunter auch die Zulassungsstelle des Landratsamts. Schulungsräume und Klassenzimmer seien, "soweit erforderlich", evakuiert worden.

Nach einer Durchsuchung mit Sprengstoffhunden wurde gegen 14.30 Uhr Entwarnung gegeben. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden. Die Kriminalpolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.