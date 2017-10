Balingen Bombendrohung bei Bizerba: Vorerst kein Prozess

Hunderte Mitarbeiter waren sofort evakuiert worden, der Großeinsatz der Polizei dauerte den ganzen Nachmittag an. In den drei Balinger Bizerba-Werken – der Konzernzentrale an der Wilhelm-Kraut-Straße, im Hobbyland sowie im Werk II, außerdem im Betriebsrestaurant Waagschale – wurde Brandalarm ausgelöst; dasselbe vollzog sich im Bizerba-Werk Meßkirch im Nachbarlandkreis Sigmaringen. Polizei und Feuerwehrkräfte sperrten den Verkehr großräumig ab. An wichtigen Ein- und Ausfahrtsstraßen gab es stundenlang kein Durchkommen mehr.