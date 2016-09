Balingen Bomben-Anruf legt halbe Stadt lahm

Polizei und Feuerwehrkräfte sperrten die Bizerba-Werke großräumig ab. So gab es am Hobbyland an der Kreuzung Richtung Innenstadt, Ostdorf und in Richtung der Bundesstraße 27 kein Durchkommen mehr; ebenso gesperrt wurde die Wilhelm-Kraut-Straße und damit die wichtige Stadtein- und -ausfahrt aus und in Richtung Albstadt. Im Einsatz waren in Balingen rund 70 Feuerwehrleute, 26 Polizisten und 25 DRK-Leute. Verletzt wurde niemand. Das DRK versorgte die wartenden Bizerba-Mitarbeiter mit Wasser.

Derweil schnüffelten Sprengstoffhunde des Polizeipräsidiums Tuttlingen und benachbarter Präsidien durch das Unternehmen. Ein zäher Job: Nach rund 15 Minuten im Einsatz benötigen die Tiere eine Pause – angesichts der Hitze am Freitag oft eine noch längere. Fündig wurden die Hunde nicht – gegen 17 Uhr meldete die Polizei, dass in den Bizerba-Gebäuden kein Sprengstoff festgestellt worden sei.

Der Drohanruf löste bei der Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungen aus. Unklar ist, ob tatsächlich eine Frau an der Strippe war und die Drohung aussprach oder ob die Stimme technisch verfälscht wurde. Völlig unklar ist derzeit nach Angaben der Polizei der Hintergrund der Drohung; man ermittle "in alle Richtungen", sagte ein Sprecher.

Auch ein möglicher Bezug zu Nicole Hoffmeister-Kraut, die zur Bizerba-Inhaberfamilie gehört und baden-württembergische Wirtschaftsministerin ist, werde geprüft. Als Motive kämen ebenso etwa persönliche Rache am Unternehmen, Geltungssucht oder schlicht Jux und Tollerei in Betracht – wobei, wenn es sich um einen Spaß gehandelt haben sollte, dieser für den Verursacher, so er ermittelt wird, folgenreich und teuer wird: Der Anruferin oder dem Anrufer droht eine saftige Strafe – allein wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen einer Straftat eine Haftstrafe bis zu drei Jahren. Dazu kommen die Kosten für den Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und DRK sowie mögliche zivilrechtliche Forderungen von Bizerba aufgrund des Produktionsausfalls.

Bizerba-Sprecher Andreas Wegeleben konnte am Freitag noch nichts zu dem durch den halben Tag stillliegender Produktion entstandenen Schaden sagen. Das sei angesichts der Bedrohungslage aber auch zweitrangig, allein wichtig sei, dass kein Mitarbeiter zu Schaden gekommen sei.

Wegeleben verwies darauf, dass es bei Bizerba seit geraumer Zeit Einlasskontrollen mit Drehkreuzen, Chipkarten und Pförtnern gibt. Unbefugte könnten so kaum in die Gebäude gelangen. Er sagte aber auch, dass eine 100-prozentige Sicherheit dennoch nicht zu gewährleisten sei.

Das unmittelbar an das Gelände der Bizerba-Zentrale grenzende Balinger Freibad blieb gestern auch nachmittags geöffnet. Schwimmmeister Ralf Schmidt sagte unserer Zeitung, er habe vorsorglich mit Polizei und Stadtverwaltung gesprochen, aber keine anderslautenden Anweisungen erhalten. Einige Gäste seien besorgt gewesen und hätten das Bad verlassen – viele ließen sich die Laune aber nicht verderben und blieben da. Von den Feuerwehrleuten aus Engstlatt, die in dicker Schutzkleidung direkt vor dem Bad die Eckenfelderstraße abgesperrt hielten, ging in der Sommerhitze manch sehnsüchtiger Blick zum Abkühlung versprechenden Wasser.