Balingen Blumenschmuck: Sieger werden gekürt

Seit 54 Jahren gibt es den Blumenschmuckwettbewerb des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Erzingen, der durch die Stadt Balingen finanziell unterstützt wird. Auf der Hauptversammlung des OGV fand die Preisverleihung statt. Nach Auffassung von Siegrid Müller ist der Blumenschmuckwettbewerb ein wichtiges Element der Dorfverschönerung: "Blumen machen nicht nur den persönlichen Lebensraum anheimelnder, sondern das gesamte Dorfbild gewinnt an Schönheit." Ende Juli hatten sich die Juroren auf den Weg durch den Ort gemacht, um Erzingens Blütenpracht in Augenschein zu nehmen. Nach einem sehr nassen Frühsommer, berichtete die Vorsitzende, und einer nicht zu langen Trockenperiode im Sommer hätten sich viele Gärten und Balkone in voller Blütenpracht präsentiert. Nach der Bewertung, in die nicht nur der Blumenschmuck, sondern auch der Gesamteindruck des Grundstücks eingeflossen ist, wurden 122 Preisträger ausgezeichnet. Davon bekamen die folgenden 22 Preisträger eine Urkunde ausgehändigt: Anne Feyrer, Brigitte Luippold, Marianne Heim, Ursula Bürkle, Inge Müller, Beate Kiefer, Elvire Haller, Ingrid Fischer, Siegrid Müller, Ingeburg Isert, Ute Schweizer, Helga Stoss, Bärbel Rosen, Birgit Sautter, Claudia Merk, Anne-Dorothea Renner, Ingeborg Ernst, Christel Gernhäuser, Anette Schmidt, Hilde Pfefferle, Maria Schneider und Waltraud Feuser.